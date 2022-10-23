Российские эмигранты вышли в Тбилиси на антивоенный митинг

В Тбилиси на проспекте Руставели в воскресенье прошёл митинг российских эмигрантов против войны в Украине и политики Владимира Путина, сообщает телеграм-канал SOTA. По оценке журналистов, в нём приняли участие около 500 человек.
Одной из целей мероприятия был сбор средств в помощь украинским беженцам. По итогам митинга, как сообщает SOTA, собрано почти 3 тысячи долларов.
Митинг российских эмигрантов был организован международным фондом Free Russia Foundation.
- После объявления Владимиром Путиным "частичной мобилизации" для продолжения войны в Украине резко увеличилось число россиян, покинувших пределы своей страны. По разным оценкам, речь может идти как о нескольких сотнях тысяч, так и о нескольких миллионах эмигрантов - точных, проверенных цифр на этот счёт нет.
- Одним из популярных направлений эмиграции россиян является Грузия. По данным МВД страны, за сентябрь грузинскую границу пересекли свыше 222 тысяч граждан РФ. В статистике не говорится о том, сколько из них приехали в Грузию с туристическими, а сколько с миграционными или транзитными целями. При этом в январе въехавших в страну россиян было, согласно данным грузинского МВД, в десять раз меньше.
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