Российские эмигранты вышли в Тбилиси на антивоенный митинг

В Тбилиси на проспекте Руставели в воскресенье прошёл митинг российских эмигрантов против войны в Украине и политики Владимира Путина, сообщает телеграм-канал SOTA. По оценке журналистов, в нём приняли участие около 500 человек.

Одной из целей мероприятия был сбор средств в помощь украинским беженцам. По итогам митинга, как сообщает SOTA, собрано почти 3 тысячи долларов.

Митинг российских эмигрантов был организован международным фондом Free Russia Foundation.