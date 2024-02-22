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Российских перевозчиков обяжут передавать властям пароли пассажиров

Аэропорт Шереметьево
Аэропорт Шереметьево

В России перевозчиков обяжут передавать властям данные о банковских картах и телефонах пассажиров, а также IP-адреса, электронную почту и пароли учётных записей, с помощью которых они покупали билеты. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на проект приказа Министерства транспорта России.

По данным источников издания, в документ, который вступит в силу 1 сентября 2024 года, вряд ли будут внесены изменения.

Данные из новых баз персональных данных пассажиров и экипажа будут поступать в единую государственную систему обеспечения транспортной безопасности. Помимо Росавиации и Ространснадзора доступ к ней имеют ФСБ и МВД. Уже сейчас в эту базу записываются паспортные данные, даты и маршруты поездок.

Отзыв на проект Минтранса уже направила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, объединяющая российских авиаперевозчиков с 1991 года. Там, в частности, подчеркнули, что логин и пароль учётной записи – сведения конфиденциального характера, раскрывать их без согласия пассажира нельзя, сообщает Сибирь.Реалии.

Перевозчики также опасаются утечек данных пользователей. Источники "Коммерсанта" в Минтрансе же утверждают, что система хорошо защищена и "позволит быстрее вычислять преступников".

  • В России постоянно усиливается сбор и каталогизация личных данных граждан, в том числе на фоне ужесточения законодательства о военной службе. Силовые структуры уже имеют доступ к данным о поездках на такси, онлайн-покупках и т.д.
  • Также неоднократно сообщалось об утечках личных данных россиян в результате взломов банковских и медицинских баз данных и крупных онлайн-экосистем. Такие данные неоднократно публиковались в открытом доступе или выставлялись на продажу на "чёрном рынке".

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