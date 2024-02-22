Российских перевозчиков обяжут передавать властям пароли пассажиров

В России перевозчиков обяжут передавать властям данные о банковских картах и телефонах пассажиров, а также IP-адреса, электронную почту и пароли учётных записей, с помощью которых они покупали билеты. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на проект приказа Министерства транспорта России.

По данным источников издания, в документ, который вступит в силу 1 сентября 2024 года, вряд ли будут внесены изменения.

Данные из новых баз персональных данных пассажиров и экипажа будут поступать в единую государственную систему обеспечения транспортной безопасности. Помимо Росавиации и Ространснадзора доступ к ней имеют ФСБ и МВД. Уже сейчас в эту базу записываются паспортные данные, даты и маршруты поездок.

Отзыв на проект Минтранса уже направила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, объединяющая российских авиаперевозчиков с 1991 года. Там, в частности, подчеркнули, что логин и пароль учётной записи – сведения конфиденциального характера, раскрывать их без согласия пассажира нельзя, сообщает Сибирь.Реалии.

Перевозчики также опасаются утечек данных пользователей. Источники "Коммерсанта" в Минтрансе же утверждают, что система хорошо защищена и "позволит быстрее вычислять преступников".