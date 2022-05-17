Российских полицейских заставляют конспектировать речи Путина

Российским полицейским с февраля проводят регулярные занятия по политинформации для полицейских, на которых заставляют конспектировать речи президента России Владимира Путина, рассказы про неонацистов и биолаборатории в Украине. Об этом сообщает "Медиазона".



Без конспектов сотрудников МВД не пускают в отпуск, рассказали они изданию. Полицейским в том числе рассказывают, что "украинские радикалы удерживают более 4,5 млн человек в качестве живого щита", и показывают фильм "Преступления нацистов".

В Петербурге, например, начальник одного из подразделений обязал подчиненных смотреть записи эфиров и "разоблачения фейков" от Первого канала и RT и выпуски "Бесогон ТВ" Никиты Михалкова, а также мюнхенскую речь Путина.

Раньше на таких занятиях рассказывали о новых законах и работе полицейских, теперь они стали инструментом политической пропаганды. Лекции проходят каждую неделю и идут по полтора часа.

Пропаганда в них началась еще в начале года. Например, в петербургских отделениях МВД уже рассказывали о миротворцах ОДКБ в Казахстане, о гарантиях безопасности, единых принципах онлайн-голосования, Годе культурного наследия народов России и так далее. К политповестке также добавились лекции по истории, оправдывающие вторжение в Украину.

Цель проведения подобных лекций – "формирование у сотрудников государственно-патриотического мировоззрения, высоких гражданских, профессиональных и психологических качеств, обеспечивающих морально-психологическую готовность к выполнению служебных задач", объяснял начальник управления по работе с личным составом Тимур Марунчак.