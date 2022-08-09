Часть российских запасников отправили на "военные сборы" к границе

Часть находившихся в военном запасе жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области 9 августа были в принудительном порядке отправлены на военные сборы недалеко от границы с Украиной. Об этом сообщает издание "Вёрстка" со ссылкой на правозащитников и на самих запасников.

"Говорят, что будем заниматься ремонтом техники, — сказал „Вёрстке“ один из работников предприятия в Ленобласти, которому также прислали повестку из военкомата.

Правозащитники заявили, что получили десятки сообщений от "запасников". Те рассказывают, что их вызывают в военкоматы, заставляют подписывать документы и отправляют на военные сборы в Белгородскую область. Проходить медкомиссию и подтверждать категорию годности при этом не требуют.

В военкомате, по информации "Вёрстки", сообщают, что "военные сборы" продлятся от 56 до 60 дней. Тех, кто отказывается участвовать, якобы "скручивают" на месте.

"Отбирают паспорт, военный билет и отправляют в войсковые части, а оттуда — в Белгородскую область, как нам говорят, чинить технику и грузить снаряды, — объяснили правозащитники. — Они даже не знают, в каком они статусе находятся. Возраст абсолютно разный: 26, 30, 40 лет".

Правозащитники подчёркивают, что закон "О воинской обязанности и военной службе" позволяет запасникам отказаться от участия в военных сборах. За это не предусмотрено ни уголовной, ни административной ответсвенности. В некоторых случаях, по информации "Вёрстки", сотрудники военкомата уговаривают граждан подписать трёхмесячный контракт на военную службу.