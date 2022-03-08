Российским банкам запретили продавать наличную валюту гражданам

Центробанк России ввёл новые правила обращения с наличной валютой - в условиях беспрецедентных санкций, введённых странами Запада против России в связи с её вторжением в Украину. Банкам запретят продавать гражданам наличную валюту, а с валютных счетов можно будет снять не более 10 тысяч долларов, остальные средства - в рублях по курсу на день выдачи.

Правила, названные Банком России временными, будут, как утверждается, действовать полгода - с 9 марта по 9 сентября.

В сообщении Центробанка говорится, что все средства клиентов на валютных счетах сохранятся, однако доступ к ним будет ограничен суммой в 10 тысяч долларов, причём если вклад номинирован в иной валюте, клиенту всё равно выдадут доллары. "Банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам" - говорится в сообщении. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.