Российским чиновникам будут платить двойную зарплату за поездки в Донбасс. Соответсвующее постановление приняло правительство РФ.

Согласно документу, заработную плату в рублях в двукратном размере будут получать "работники организаций и учреждений, подведомственных федеральным органам власти, в период их пребывания в служебных командировках на территориях так называемых Донецкой и Луганской народных республик, а также иных территориях, нуждающихся в обеспечении жизнедеятельности населения и восстановлении объектов инфраструктуры". О каких именно "иных территориях" идёт речь - в постановлении не уточняется.

В последнее время российские чиновники высшего звена регулярно посещают оккупированные войсками РФ территории Украины - в частности, Донецкую, Луганскую и Херсонскую области. Среди тех, кто сделал эти поездки публичными - первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко и первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.