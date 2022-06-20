Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Российским чиновникам будут платить двойную зарплату за поездки в Донбасс 

Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко в оккупированном Мариуполе 

Российским чиновникам будут платить двойную зарплату за поездки в Донбасс. Соответсвующее постановление приняло правительство РФ.

Согласно документу, заработную плату в рублях в двукратном размере будут получать "работники организаций и учреждений, подведомственных федеральным органам власти, в период их пребывания в служебных командировках на территориях так называемых Донецкой и Луганской народных республик, а также иных территориях, нуждающихся в обеспечении жизнедеятельности населения и восстановлении объектов инфраструктуры". О каких именно "иных территориях" идёт речь - в постановлении не уточняется.

В последнее время российские чиновники высшего звена регулярно посещают оккупированные войсками РФ территории Украины - в частности, Донецкую, Луганскую и Херсонскую области. Среди тех, кто сделал эти поездки публичными - первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко и первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG