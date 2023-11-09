Российский активист, похищенный в Бишкеке, заявил об избиении ФСБ

Российский оппозиционный активист, участник движения "Левый блок" Лев Скорякин, которого в середине октября насильно вывезли в Россию из Кыргызстана, а затем отправили в СИЗО, заявил, что по прибытию в Москву он был избит в аэропорту "Домодедово" тремя сотрудниками ФСБ. Об этом сообщает издание "Медиазона" со ссылкой на адвоката Скорякина Евгению Григорьеву, которая и передала рассказ арестованного.

По словам активиста, в "Домодедово" его поместили в комнату без окон и видеокамер, после чего принялись избивать, нанося удары кулаками. Сотрудники ФСБ требовали, чтобы Скорякин разблокировал свои телефон и ноутбук, а также рассказал, кто ему помог уехать из России. Пострадавший отметил, что били его так, чтобы не оставить следов.

В России Льва Скорякина и ещё одного активиста "Левого блока", Руслана Абасова, обвиняют в групповом хулиганстве с применением оружия и вандализме на акции под названием "День чекиста", которая прошла в Москве в декабре 2021 года и была посвящена жертвам политических репрессий. Обоим обвиняемым удалось покинуть Россию, после чего их объявили в розыск и заочно арестовали.

17 октября сотрудники спецслужб Кыргызстана задержали Скорякина в Бишкеке, после чего передали его российским коллегам. В данный момент активист находится в столичном СИЗО "Бутырка".