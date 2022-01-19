Российский фильм о "гольяновских рабах" покажут на Берлинале

Фильм "Продукты 24" (Convenience Store) режиссёра Михаила Бородина об истории "гольяновских рабов" и жизни мигрантов в России включили в программу "Панорама" международного Берлинского кинофестиваля.

Картина снята по реальным событиям. В её основу легло дело так называемых "гольяновских рабов". В октябре 2012 года группа гражданских активистов из движения против современного рабства "Альтернатива" вместе с журналистами освободили 12 человек – девять женщин и троих мужчин, граждан Казахстана, Узбекистана и Таджикистана – из подсобки круглосуточного продуктового магазина в московском районе Гольяново. Выяснилось, что они более десяти лет находились в рабстве и не могли добровольно покинуть место работы. На их телах обнаружили одинаковые травмы: переломанные пальцы, гематомы на голове, у женщин – следы сексуального насилия.

Прокуратура отказалась возбуждать дело, Мосгорсуд признал это решение законным. В конце декабря жалобу "гольяновских рабов" начал рассматривать Европейский суд по правам человека.

"Это еще не законченная история, ведь этот магазин продолжает до сих пор работать. Он находится на том же месте, там те же хозяева, но ни одного уголовного дела так и не было заведено. Я верю, что поддержка Берлина поможет предать это дело огласке", – сказал ТАСС режиссёр картины Михаил Бородин.

Фильм "Продукты 24" – режиссёрский дебют Бородина. В картине играют в основном непрофессиональные актеры, в том числе одна из реальных участниц событий в Гольяново – Бакия Касимова. Главную героиню сыграла актриса Зухара Сансызбай. В создании фильма принимали участи сопродюсеры из Словении и Турции, поддержку оказывало Министерство культуры России.

72-й Берлинский кинофестиваль состоится в очном формате с 10 по 20 февраля 2022 года.