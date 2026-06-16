Фрегат РФ открыл предупредительный огонь по яхте пенсионеров

Российский фрегат "Адмирал Григорович", который сопровождает суда теневого флота, открыл предупредительный огонь в сторону британской гражданской яхты Bright Future. Инцидент произошел утром 16 июня в международных водах между островом Уайт и побережьем Нормандии. Об этом сообщает Sky News.

Министерство обороны России подтвердило эту информацию. В ведомстве заявили, что парусник шел опасным курсом на сближение. Утверждается, что яхта подошла к фрегату на расстояние 150 метров, после чего военный корабль открыл упредительный огонь из стрелкового оружия. Источник Reuters, знакомый с ситуацией, утверждает, что Bright Future находился на расстоянии более 400 метров от российского фрегата.



Министерство обороны Великобритании начало расследование происшествия.

По информации "Важных историй", судно с названием Bright Future принадлежит паре британских пенсионеров - Алану и Джейн Келви. Они ведут блог о том, как нашли заброшенную яхту и вместе с детьми восстановили судно.