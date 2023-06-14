Российский хоккеист стал двукратным обладателем Кубка Стэнли

Российский хоккеист Иван Барбашёв стал двукратным обладателем Кубка Стэнли — чемпионского трофея американской Национальной хоккейной лиги. Его команда "Вегас Голден Найтс" в финальной серии обыграла "Флориду Пантерс", последняя игра закончилась со счётом 9:3.

Матч состоялся 14 июня в Лас-Вегасе. Барбашёв забил в нём одну шайбу. Плей-офф форвард завершил с 18 очками в 22 играх . Общий счёт финальной серии, играющейся до четырёх побед, 4-1.

27-летний Барбашёв — воспитанник московского "Динамо", в 2019 году он выигрывал Кубок Стэнли в составе "Сент-Луис Блюз". По традиции победители кубка могут привезти награду на один день в родной город, однако НХЛ запрещает привозить кубок в Россию после начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину.

Из-за вторжения в Украину, российские хоккеисты отстранены от участия в международных хоккейных турнирах, они не могут выступать там даже в нейтральном статусе. Однако НХЛ не запрещала игроков с российским гражданством. Комиссар лиги Гарри Бэтмен в 2022 году заявил агентству Associated Press, что спортсмены играют в турнире "для своей команды НХЛ и для фанатов НХЛ".