Российский режиссёр Кира Коваленко получила главный приз программы "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале, передаёт издание Deadline. Это вторая по значимости награда фестиваля после гран-при — Золотой пальмовой ветви.

Картина рассказывает о жизни осетинки Ады, желающей уехать из маленького шахтёрского городка, где её жизнь ограничена традиционными устоями. Это — второй фильм 31-летней Коваленко, выпускницы мастерской Александра Сокурова.

Вместо Коваленко награду получил продюсер картиы Александр Роднянский. Он сказал, что режиссёр уже улетела с фестиваля на следующие съёмки. От её имени он поблагодарил членов команды и Сокурова. Видеозапись этого выложил кинокритик Антон Долин.