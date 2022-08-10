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Российский солдат рассказал о пытках из-за отказа воевать в Украине 

Издание The Insider опубликовало в среду рассказ одного из российских солдат, которого за отказ продолжать участие в боевых действиях на территории Украины держали в подвале на территории Луганской области, регулярно подвергая пыткам.

По словам военнослужащего, имя которого не называется, вместе с ним были ещё десять "отказников". Всех их больше суток держали связанными, без еды, воды и возможности сходить в туалет, несколько раз избивали, угрожая сначала переводом в следственный изолятор, а затем физическими увечьями - в частности, солдатам обещали прострелить колени. В итоге всех силой и угрозами заставили вернуться на фронт.

Со слов военнослужащего, в допросах отказников участвовал полковник по фамилии Нечипоренко, а избивали их люди в балаклавах, один из которых представился военным "57-й бригады".

В материале The Insider также сказано, что солдат, рассказавший журналистам о пытках, в данный момент вернулся в Россию с контузией. Он планирует официально обратиться в Следственный комитет .

О том, что российских военнослужащих, которые отказались воевать в Украине, незаконно удерживают на территории города Брянка Луганской области, стало известно в конце июля. Сообщалось, что десятки солдат находятся в подвале под охраной наёмников из частной военной компании "Вагнер", им угрожают следственным изолятором и судом. Телеканал "Настоящее время" называл имя одного из отказников - это рядовой инженерно-сапёрной роты военной части № 09332 Артём Горшенин.

  • С начала вторжения российских войск в Украину независимые СМИ регулярно сообщают об отказах представителей различных силовых структур ехать воевать или продолжать участвовать в войне. По данным журналистов, среди тех, кто самовольно покинул расположение российских войск или отказался пересекать границу с Украиной - около 300 военнослужащих 136-й мотострелковой бригады, росгвардейцы из Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, нацгвардейцы из Хакасии, ОМОНовцы из кубанской оперативной роты, военнослужащие и росгвардейцы из Бурятии, Краснодарского края и Ставрополья. Многие из них подвергались преследованию и давлению со стороны властей и начальства. Министерство обороны России не комментировало эти сообщения.

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