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Российский суд приговорил жителя Крыма к 17 годам по делу о госизмене

Верховный суд аннексиронного Крыма приговорил 53-летнего местного жителя к 17 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене.

По версии следствия, обвиняемый выступал против российского вторжения в Украину и, как утверждается, установил контакт с украинской военной разведкой.

Обвиняемый собирал и передавал данные о местах расположения фортификационных сооружений, личного состава, военной техники и позиций подразделений российской армии, настаивало обвинение. Других подробностей дела нет, дела о госизмене рассматриваются в закрытом режиме и засекречиваются.

В конце 2024 года проект "Первый отдел" подсчитал, что в России после полномасштабного вторжения в Украину 792 человека стали фигурантами уголовных дел о госизмене, шпионаже и конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством. Правозащитники считают, что многие дела были связаны с провокациями ФСБ, а их жертвами становятся пользователи соцсетей, состоящие в антивоенных и оппозиционных пабликах, напоминает канал "Настоящее время".

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