Суд в России раскрыл информацию о поставке продовольствия российской армии, размещённой в самопровозглашённых сепаратистских республиках на востоке Украины. Как сказано в приговоре районного суда в Ростове, размещённым на позициях сепаратистов российским военным раз в две недели отправляли 1300 тонн продовольствия из Ростовской области. Москва присутствие своих солдат в Донбассе всегда отрицала.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >

Приговор Кировского районного суда в Ростове был вынесен в ноябре 2021 года по уголовному делу о коррупции, его текст имеется в распоряжении редакции. Заместитель регионального управляющего по военному питанию местной компании был признан виновным по статье о посредничестве во взятке. Он был приговорён к пяти с половиной годам колонии за то, что передал 990 тысяч рублей от своего начальника руководителю Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Южного военного округа.

Как сказано в приговоре суда, в рабочие обязанности обвиняемого входило обеспечение запаса продовольствия для поставок российским военнослужащим на востоке Украины. Подполковник из Южного военного округа, как настаивала защита, потребовал от его начальника 90 тысяч рублей в месяц, чтобы не препятствовать работе по поставкам. В противном случае офицер, как сказано в приговоре, “обещал срывать поставки в интересах военнослужащих РФ, находящихся на боевом дежурстве в ДНР и ЛНР". В тексте приговора сообщается, что поставки проходили как минимум в 2018 и 2019 году. Осенью 2018 года из-за задержки отправки колонны санитарным контролем было испорчено продовольствие на сумму около 30 миллионов рублей.

Обвиняемый рассказывал, что одна поездка грузовика к сепаратистам обходилась поставщикам в 65-80 тысяч рублей. Высокая цена была связана с риском для жизни водителей. На границе они сдавали документы и следовали по украинской территории “под охраной принимающей стороны”. Перед отправкой их проверял россиянин в звании майора. Подсудимый настаивал, что он военный, однако суд установил, что такой человек в армии никогда не служил.

По приблизительным подсчётам РС, поставки 1300 тонн продовольствия раз в две недели хватило бы для обеспечения примерно 26 тысяч человек. Однако из приговора не следует, что поставками занималась только одна компания.