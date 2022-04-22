Российский суд в Армянске в аннексированном Крыму вынес заочный приговор лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву. 78-летний диссидент приговорён к условному сроку за небрежное хранение огнестрельного оружия. Он заочно освобождён от наказания по амнистии в честь 70-летия окончания Второй мировой войны.

О приговоре сообщает редакция Крым.Реалии. Джемилев обвинялся по двум статьям уголовного кодекса. Ещё по одному обвинению, о незаконном хранении оружия, диссидент был приговорён к году лишения свободы. И сразу же освобождён от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности.

Джемилев – правозащитник, бывший глава Меджлиса крымско-татарского народа, запрещённого в России после аннексии Крыма. Он занимался защитой прав крымских татар с конца 60-х годов ХХ века. В 2014 году он выступил против аннексии Крыма, после чего ему запретили въезд на полуостров.

Сейчас запрет продлён до 2034 года, Джемилеву тогда будет 91 год. Кроме того, в России против диссидента возбуждено ещё одно уголовное дело — о незаконном пересечении границы.