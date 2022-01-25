Российский суд заблокировал клип Алёны Швец за "гей-пропаганду"

Районный суд в Саратове постановил заблокировать на территории России доступ к клипу 20-летней поп-исполнительницы Алёны Швец, усмотрев в нём "пропаганду гомосексуальных отношений". Об этом сообщил региональный выпуск газеты "Комсомольская правда".

Речь идёт о видео на песню "Две девочки", следует из решения суда от 7 декабря. По сюжету героиня рассказывает о любви к своей подруге. В пресс-службе суда "Комсомольской правде" заявили, что решение вступило в законную силу.

Видео с песней на ютьюбе, однако, по-прежнему доступно на территории России. Но для его просмотра требуется подтвердить, что зритель старше 18 лет.