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Российский суд заблокировал клип Алёны Швец за "гей-пропаганду"

Районный суд в Саратове постановил заблокировать на территории России доступ к клипу 20-летней поп-исполнительницы Алёны Швец, усмотрев в нём "пропаганду гомосексуальных отношений". Об этом сообщил региональный выпуск газеты "Комсомольская правда".

Речь идёт о видео на песню "Две девочки", следует из решения суда от 7 декабря. По сюжету героиня рассказывает о любви к своей подруге. В пресс-службе суда "Комсомольской правде" заявили, что решение вступило в законную силу.

Видео с песней на ютьюбе, однако, по-прежнему доступно на территории России. Но для его просмотра требуется подтвердить, что зритель старше 18 лет.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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