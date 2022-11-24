Российский топ-менеджмент выкупит "Билайна" у VEON

Руководство корпорации "Вымпелком" (владелец бренда "Билайн") подписало соглашение о выкупе компании у нидерландского холдинга VEON. Об этом говорится в заявлении компании.

VEON получит от продажи 130 миллиардов рублей (более двух миллиардов долларов по текущему курсу). Сделку должны закрыть до 1 июня 2023 года с правом сторон на продление срока в случае, если не будут получены необходимые лицензии и разрешения регуляторов.

По словам гендиректора "Билайна" Александра Торбахова, российским топ-менеджерам удалось подготовить для VEON сбалансированное предложение. Российский поставщик телекоммуникационных услуг сохранит имеющуюся концепцию развития.

Источники РБК отмечают, что "Вымпелком" после продажи возьмет на себя долю долга VEON в размере более восьми миллиардов долларов.

Из-за санкций, наложенных на Россию после нападения на Украину, "Вымпелком" попал под регуляторные ограничения, так как акционер VEON находится в "недружественной" юрисдикции. Это привело к тому, что компания оказалась в невыгодном положении по сравнению с другими игроками рынка.

В июне VEON заявила, что в первом квартале 2022 года её российский бизнес обесценился почти на 450 миллионов долларов. Во втором квартале на Россию приходилось более половины выручки холдинга – более одного миллиарда долларов.

VEON также сообщила, что ей придётся остановить развитие российских сетей из-за санкций. Нидерландский холдинг также рассматривает продажу до 2023 года башенных активов в Бангладеш, Пакистане и Украине.

VEON владеет 100% "Вымпелкома". Российская компания основана в 1992 году бизнесменом Дмитрием Зиминым. В состав VEON "Вымпелком" вошёл в 2009 году.