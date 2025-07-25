Совет директоров Банк России на июльском заседании снизил ключевую ставку c 20 до 18 процентов — сразу на 200 базисных пунктов. Это второе снижение ставки подряд, оно происходит на фоне замедления роста экономики, охлаждении спроса и снижения инфляции.

В сообщении ЦБ отмечается сокращение роста дефицита рабочей силы и уменьшение спроса на неё, снижение роста зарплат. Замедление экономики фиксируется экономистами с начала года, после её перегрева из-за роста военного производства.

С октября по апрель ключевая ставка держалась на самом высоком с начала двухтысячных уровне 21 процент. В 2021 году, перед полномасштабным вторжением в Украину, она снижалась до 4,5 процентов.

От уровня ставки зависит процент, по которому ЦБ кредитует российские банки. Чем дороже банкам обходятся деньги, тем дороже их кредиты бизнесу и населению, высокий уровень процентов снижает потребление и рост экономики, но удерживает инфляцию.