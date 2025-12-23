Российский удар по Украине привёл к отключениям света. Есть жертвы

Украина ночью и утром 23 декабря подверглась массированному удару российских ракет и беспилотников. Главной целью ударов, как сообщается, были объекты энергетики. Сообщается об экстренных отключениях света в ряде областей и в Киеве. Сообщается о не менее трёх погибших, есть пострадавшие.

В Святошинском районе Киева беспилотник упал у пятиэтажного жилого дома и повредил его.

По предварительным данным городских властей, в Киеве в результате российской атаки ранены три человека.

Под Киевом, в Вышгородском районе, в результате российской атаки произошёл пожар в частном доме. Погибла пожилая женщина. Сообщается о трёх раненых.

В Житомирской области в результате атаки с использованием крылатых ракет и дронов были повреждены в том числе жилые дома и гражданские объекты. Погиб ребёнок 2021 года рождения, сообщил глава областной администрации Юрий Бунечко. Ещё не менее пяти человек, в том числе ребёнок, ранены.

В нескольких южных районах Одесской области зафиксированы повреждения энергетической, портовой, транспортной, промышленной и жилой инфраструктуры в результате массированной атаки российских ударных беспилотников, сообщил глава областной администрации Олег Кипер. Было повреждено гражданское грузовое судно.

Под ударами были Черниговская и Сумская области на севере Украины, там ряд населённых пунктов остался без света.

Удары, в том числе крылатыми ракетами, наносились по западным регионам Украины. В Тернополе и Хмельницком начались перебои с электричеством. Власти Хмельницкой области сообщили о гибели одного человека. Удары наносились также в Ровненской области - по сообщениям, целью были объекты энергетики. Во Львовской области также был атакован критически важный энергообъект, сообщили в областной администрации. Польша в связи с атакой подняла в воздух истребители, сообщений о нарушении воздушного пространства Польши на данный момент не было.

Воздушные силы ВСУ пока не сообщали о числе выпущенных по стране беспилотников и ракет. Президент Украины Владимир Зеленский написал, что беспилотников было более 650, крылатых ракет - около 30. По словам Зеленского, удар накануне Рождества и в разгар мирных переговоров свидетельствует о приоритетах России.

Российские военные удары пока не комментировали.