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Российский удар по Кривому Рогу: 3 погибших, около 20 раненых

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Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Кривой Рог, последствия одного из ударов (архивное фото)
Кривой Рог, последствия одного из ударов (архивное фото)

Российские военные утром 23 июня нанесли ракетный удар по Кривому Рогу в Днепропетровской области. По последним данным местных властей, погибли три человека, пострадали более 10. Была повреждена промышленная инфраструктура, сообщил в соцсетях глава областной администрации Александр Ганжа.

О ликвидации последствий удара рассказал глава городской администрации Александр Вилкул. По его словам, пострадавших 19, пятеро из них в тяжёлом состоянии.

Кривой Рог - важный промышленный центр, за время войны он неоднократно подвергался ракетным ударам. Самым смертоносным был удар 4 апреля 2025 года, тогда погибли 20 человек.

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