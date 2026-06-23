Российский удар по Кривому Рогу: 3 погибших, около 20 раненых

Российские военные утром 23 июня нанесли ракетный удар по Кривому Рогу в Днепропетровской области. По последним данным местных властей, погибли три человека, пострадали более 10. Была повреждена промышленная инфраструктура, сообщил в соцсетях глава областной администрации Александр Ганжа.

О ликвидации последствий удара рассказал глава городской администрации Александр Вилкул. По его словам, пострадавших 19, пятеро из них в тяжёлом состоянии.

Кривой Рог - важный промышленный центр, за время войны он неоднократно подвергался ракетным ударам. Самым смертоносным был удар 4 апреля 2025 года, тогда погибли 20 человек.