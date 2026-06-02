Российский удар по Украине: более 10 погибших

Российские войска в ночь на 2 июня нанесли массированный удар по Украине, в том числе по Киеву - первый после предупреждения российского МИД о начале "систематических" ударов по украинской столице. Сообщается о более чем 10 погибших и более 100 пострадавших.

Как сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ, российские военные запустили по Украине 73 ракеты, включая "Циркон", "Калибр" и "Искандер-М", и 656 беспилотников, из них силы ПВО, как утверждается, сбили 40 ракет и 602 дрона.

В Минобороны России заявили, что удар был нанесён по "предприятиям оборонно-промышленного комплекса", а также "объектам топливной, транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ и военным аэродромам".

Киев

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе погибли четыре человека, пострадали более 60, в том числе трое детей.

В Дарницком районе Киева в результате падения обломков беспилотника загорелась АЗС. В Подольском районе, по предварительным данным, в результате повторного попадания ракеты в девятиэтажный жилой дом произошло частичное обрушение конструкций. Под завалами ещё могут оставаться люди. Кроме того, в результате падения обломков дрона загорелась крыша другого девятиэтажного дома и нежилые постройки, повреждены несколько автомобилей и складское помещение.

В Голосеевском районе разрушены второй и третий этажи поликлиники, горели несколько автомобилей. В Соломенском районе обломки беспилотника попали в верхние этажи 15-этажного жилого дома, пожары произошли на уровне 7-8 этажей 24-этажного жилого дома и в двух частных домах.

Киевская область

В Киевской области пострадали три человека. Как сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Николай Калашник, в Бучанском районе повреждены три частных дома, логистические и складские помещения, нежилые здания и шесть грузовых автомобилей; в Вышгородском районе – два многоквартирных дома и частное домовладение; в Фастовском и Обуховском районах – частные дома.

Днепропетровская область

В Днепре погибли, по последним данным, девять человек, более 30 ранены. Об этом сообщили глава областной администрации Александр Ганжа и государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Среди погибших - трёхлетний ребёнок, а также пожарный. Под удар попали многоквартирные дома, повреждены предприятие, пожарная часть, гаражи и автомобили. В Каменском районе повреждено административное здание и многоквартирные дома, ранены три человека.

Харьковская область

В Харьковской области пострадали 14 человек. По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, российские войска нанесли комбинированный удар по Харькову и Барвенковской, Донецкой, Мерефянской и Высочанской общинам. Горели жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили и другие гражданские объекты; повреждены многоэтажные и частные жилые дома.

Сумская область

В городе Сумы российский беспилотник попал в многоэтажный жилой дом, сообщается о трёх пострадавших.

Кадры последствий ударов по Украине опубликовал президент страны Владимир Зеленский, который вновь призвал страны Европы и США к поставкам систем ПВО, способных бороться с баллистическими ракетами.