Российский вертолёт Ми-8 перелетел в Украину

Российский вертолёт Ми-8, как сообщают как российские, так и украинские источники, некоторое время назад перелетел из России в Украину и приземлился на одном из украинских аэродромов. Пишущие об этом событии по-разному оценивают его причины. Официально сообщения об этом пока не было.

Российский телеграм-канал FighterBomber написал в среду, что вертолёт "пропал пару недель назад". По его утверждениям, вертолёт по каким-то причинам – из-за радиоигры или отказа навигации – потерял ориентировку и улетел в Украину, экипаж увидел аэродром и сел, и оказалось, что это Полтава, а когда вертолет попытался взлететь, его обстреляли, пилот был ранен, а два других члена экипажа, предположительно, убиты.

Украинский журналист Юрий Бутусов со ссылкой на источники в ВСУ подтвердил, что российский военный вертолёт перелетел на одну из украинских авиабаз "некоторое время назад", но заявил, что это не могло быть ошибкой навигации, поскольку аэродром Полтавы примерно в 300 километрах от линии фронта и такой перелет должен был быть хорошо подготовлен. Вертолёт, по словам Бутусова, полностью цел.

Затем "Украинская правда" сообщила со ссылкой на источники в спецслужбах, что это была спецоперация Главного управления разведки Минобороны Украины, длившаяся более полугода: украинская разведка "выманила" пилота Ми-8 АМТШ в Украину, его семью заранее вывезли из России. Вертолёт совершал рейс между двумя российскими авиабазами с деталями для истребителей и приземлился, как утверждается, в Харьковской области (то есть не в Полтаве, а на другом аэродроме, ближе к границе). Два других члена экипажа не знали, куда на самом деле летел вертолет; в результате спецоперации они, как сказано, были убиты. При этом из сообщения неясно, был ли завербован командир экипажа украинской разведкой.

Опубликовано также фото вертолёта, о котором, предположительно, идёт речь.

По данным "Украинской правды", машина "уже в Киеве".

FighterBomber после этой публикации написал ещё один пост, в котором настаивает на своей версии событий и, помимо прочего, утверждает, что семьи членов экипажа вертолёта находятся в России, а также что под Полтавой имелся в виду не город, а посёлок в Харьковской области.

Представитель ГУР Андрей Юсов, как передает "Громадське", в целом подтвердил изложенную "Украинской правдой" версию событий, но пообещал, что официальное сообщение будет позже.