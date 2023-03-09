"Российский закон" и "Грузинская мечта". Две ночи протестов в Тбилиси

Партия миллиардера Бидзины Иванишвили “Грузинская мечта” признала своё политическое поражение на фоне бурных протестов в связи с принятием в первом чтении закона об “иностранных агентах” и отозвала этот законопроект. При этом, приверженцы соблюдения всех норм Конституции Грузии отмечают, что правящая партия юридически не сможет отозвать законопроект без “унизительных процедур”. Суд отпустил на свободу всех задержанных на уличных акциях протеста.

Оппозиция грозила продолжить акции до освобождения всех 133 демонстрантов, арестованных входе столкновений на проспекте Руставели, начиная с 7 марта. И к концу дня 9 марта суд в Тбилиси отпустил всех задержанных во время акций протеста.

Утром в четверг правящая в Грузии партия “Грузинская мечта” (ГМ), основанная в 2011 году миллиардером Бидзиной Иванишвили, распространила заявление об “безусловном отзыве” из парламента законопроекта “О прозрачности финансирования внешнего влияния”. В заявлении говорится, что часть общественности, все эти дни бурно протестовавшая против закона, “была введена в заблуждение” поэтому, не смотря на отзыв законопроекта, ГМ намерена “продолжать разъяснительную работу” по поводу целей закона, принимать который во втором и третьем чтениях партия больше не планирует.

Позднее председатель “Грузинской мечты” Ираклий Кобахидзе объяснил решение об отзыве законопроекта “нежеланием ставить под угрозу жизнь и здоровье хотя бы одного человека”.

Граждане, вся молодежь превратились в партию, которой не нужно было ничего объяснять, и которая точно знает, как действовать

В ходе столкновений между демонстрантами и полицией, начиная со вторника, около ста человек получили ранения и травмы. 133 демонстранта оказались в камерах предварительного заключения по обвинению в мелком хулиганстве и злостном неподчинении законным требованиям полиции. Дела рассматривал Тбилисский городской суд. По административному кодексу задержанным грозили арест от нескольких дней до трёх месяцев, либо денежный штраф.

При этом некоторые из судебных заседаний сопровождались стычками между охраной суда и сторонниками оппозиционеров, а также их близкими. Особенно шумно было на процессе лидера либертарианской партии “Гирчи” Зураба Джапаридзе. По утверждению народного защитника Левана Иоселиани, Джапаридзе был избит полицейскими во время и после ареста. По решению судьи Джапаридзе был переведен в больницу из зала суда.

Раньше я никогда не видела так много “коктейлей Молотова”, но и слезоточивого газа в таких объёмах никогда прежде не было

Глава правящей партии Ираклий Кобахидзе высказался по поводу акций протеста и задержания 133 человек в ходе них: “У нас были определённые ожидания в связи с рисками” – осторожно прокомментировал те события Ираклий Кобахидзе. Он также упомянул скрытую видеозапись, показанную в эфире проправительственных телеканалов, на которой несколько оппозиционных лидеров говорят о возможности “ворваться в здание парламента”. “Ещё раз доказано, в чём состоял их план, но осуществить его им не удастся”, – сказал лидер правящей партии, отметив при этом, что у лидеров оппозиции “есть ресурс принести в жертву жизни людей” и именно они, якобы “поощрили молодёжь на насильственные действия”, начиная с 7 марта.

То, что к насилию прибегали обе стороны, в интервью РС признала известная грузинская правозащитница Елена Тевдорадзе: “Раньше я никогда не видела так много “коктейлей Молотова”, но и слезоточивого газа в таких объёмах никогда прежде не было”, - резюмировала Тевторадзе.

В ночь на четверг центральный проспект Руставели в Тбилиси едва не превратился в место настоящей битвы: демонстранты по призыву лидера партии “Стратегия строитель” Георгия Вашадзе попытались окружить здание законодательного органа, а затем соорудили на проспекте баррикады из баков для мусора и скамеек. Бывший народный защитник, Нино Ломджария назвала Вашадзе “провокатором властей”, обвинив его в нарушении закона. Позднее она удалила свой пост в социальной сети.

Похоронить этот закон можно лишь вынеся его на второе чтение и проголосовав против

На данный момент не всё ясно и с отзывом законопроекта, вызвавшего столь бурное противостояние. Как сказал в интервью Радио Свобода один из авторов действующей Конституции Вахтанг Хмаладзе, отозвать закон, принятый в первом чтении, юридически невозможно: “Похоронить этот закон можно лишь вынеся его на второе чтение и проголосовав против,” - объяснил конституционалист.

Глава фракции “Грузинской мечты” Мамука Мдинарадзе обещал на брифинге, что его партия действительно готова проголосовать против закона в ходе второго чтения 21 марта. Но в эти обещания не все верят. “Бережёного бог бережёт, надо следить и проверять,”- сказал корреспонденту “Свободы” основатель “Республиканской партии” Давид Бердзенишвили. Он напомнил, что правящая сейчас в Грузии партия “много раз обманывала народ”. При этом Бердзенишвили признаёт, что, отозвав собственный законопроект, “Грузинская Мечта” “расписалась в политическом поражении' и 'потеряла уважение собственных избирателей’, многих из которых “власти потеряли навсегда после произошедшего”.

Главной причиной очевидного отступления ГМ и их согласия на процедуру “зарубить во втором чтении собственный законопроект” Бердзенишвили считает “бурную негативную реакцию Запада”, а также прямые предупреждения, звучавшие в эти дни из Западных столиц. В том числе заявление госдепартамента США и внешнеполитической службы ЕС, а также многих видных европейских и американских политиков. “Власти поняли, что в отношении персонально многих из них двери Шенгенской зоны могут захлопнуться,” - уверен Бердзенишвили. Он также убеждён, что отступление правящей партии во многом связано с опасениями её основателя, миллиардера Бидзины Иванишвили: “Он испугался, что санкции могут коснутся его лично, а также его детей, живущих в США и Франции,” - уверен собеседник РС.

О роли Бидзины Иванишвили, заявившего в конце 2020 года об “окончательном и бесповоротном уходе из политики”, в беседе с журналистов “Свободы” говорил и профессор тбилисского института Ильи Гия Нодия: “Естественный вопрос: зачем было властям вступать в этот изначально проигрышный процесс? Но судя по всему, это была инициатива именно нашего неформального правителя,” - считает Гия Нодия. По его мнению, миллиардер Иванишвили “пытался зачистить политическое поле от НКО в преддверии парламентских выборов 2024 года”, но “потерпел жестокое поражение”, после чего “в стране начался революционный процесс мирной смены власти”.

Молодёжь показала свою гражданскую силу, а нынешний режим несовместим с европейским будущим нашей страны,

О необходимости употребить достигнутый успех для победы на парламентских выборах 2024 года говорят и другие политические лидеры. “Надо создать супер-большинство в ходе будущих выборов,” – сказал корреспонденту Радио Свобода лидер “Европейской Грузии” (ЕГ) Гига Бокерия: “Молодёжь показала свою гражданскую силу, а нынешний режим несовместим с европейским будущим нашей страны,” - уверен Бокерия, занимавший в прошлом пост секретаря Совета национальной безопасности Грузии.

События последних дней окончательно развели по разные стороны баррикад президента, Саломе Зурабишвили и правящую партию. Спикер парламента Шалва Папуашвили не скрыл, что “разочарован” позицией главы государства: “Президент попыталась героизировать неповиновение полиции,” - утверждал Папуашвили. Он уточнил, что имеет в виду видео, как несколько тинейджеров-участников акции протеста танцуют под вой полицейских сирен. Это видео президент Зурабишвили выложила на своей страничке социальной сети. “Но ведь полицейские сирены возвещали о насилии,” - не скрывал возмущения спикер, – “президент не должна так относится к парламенту”.

Имя бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили не упоминалось на митингах против “российского закона”, как его называют оппоненты. Тем не менее экс-президент, отбывающий шестилетний срок тюремного заключения, по-прежнему остаётся наиболее значимым и знаковым грузинским политиком. Вечером в четверг он распространил заявление, в котором возложил всю ответственность за происходящее в Грузии на Россию: “Задание России не выполнено,” - отметил Саакашвили, имея в виду отзыв законопроекта.

“Действительно произошло чудо, все граждане, вся молодежь превратились в партию, которой не нужно было ничего объяснять, и которая точно знает, как действовать,” — отметил экс- президент. “Американские сенаторы и европейские парламентарии, даже бойцы, сидящие в окопах в Украине, смотрят на вас, затаив дыхание, и приятно удивляются. Миссия России провалилась,” - заключил Саакашвили. В конце заявления он предупредил, что власти “будут мстить, поэтому надо быть очень осторожными”.

Вечером стало известно, что некий провокатор, вооружившись заточенной отвёрткой, напал на одного из лидеров “Партии Саакашвили” Ираклия Надирадзе, но к счастью злоумышленнику не удалось нанести политику серьезные раны.