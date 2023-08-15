Российско-китайский экономический форум пройдёт в Казани 7-8 сентября

Российско-китайский экономический форум, организатором которого выступает Агентство инвестиционного развития Татарстана, запланирован на 7-8 сентября.

Генконсульство КНР в Казани направило всем провинциям Китая приглашения принять участие в первом форуме "Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество", который в сентябре пройдет в Казани, пишет "Интерфакс" со ссылкой на китайское дипломатическое представительство в Казани.

"Мы участвуем в его подготовке и уже направили приглашения во все провинции", — приводятся в пресс-релизе Генконсульства КНР слова генконсула Сяна Бо.

Организаторы форума рассчитывают, что количество участников превысит три тысячи человек, сообщает Идель.Реалии.