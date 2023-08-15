Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Российско-китайский экономический форум пройдёт в Казани 7-8 сентября

Самолеты ТУ-214 в ангаре казанского самолетостроительного завода имени Горбунова (архивное фото)

Российско-китайский экономический форум, организатором которого выступает Агентство инвестиционного развития Татарстана, запланирован на 7-8 сентября.

Генконсульство КНР в Казани направило всем провинциям Китая приглашения принять участие в первом форуме "Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество", который в сентябре пройдет в Казани, пишет "Интерфакс" со ссылкой на китайское дипломатическое представительство в Казани.

"Мы участвуем в его подготовке и уже направили приглашения во все провинции", — приводятся в пресс-релизе Генконсульства КНР слова генконсула Сяна Бо.

Организаторы форума рассчитывают, что количество участников превысит три тысячи человек, сообщает Идель.Реалии.

Форум

Почему российская валюта дешевеет
Embed
Почему российская валюта дешевеет

No media source currently available

0:00 0:20:24 0:00

Почему российская валюта дешевеет

и что будет с ценами

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG