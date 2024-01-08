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Российское независимое издание "Кедр" объявило о закрытии

Скриншот с главной страницы независимого издания "Кедр"
Скриншот с главной страницы независимого издания "Кедр"

Независимое издание "Кедр", освещавшее экологические проблемы в России и за рубежом, объявило о своём закрытии. Об этом Сибирь.Реалии сообщил сооснователь и главный редактор проекта, журналист Иван Жилин.

По его словам, "Кедр" оказался закрыт с начала 2024 года, потому что собеседникам, которые публично общались с изданием, стали поступать угрозы "иностранным агентством", в том числе от ранее известной доносчицы Анны Коробковой. "Мы не можем подставлять спикеров", - сказал Иван Жилин.

Часть команды "Кедра" уже запустила новое издание, посвященное экологической тематике. Оно называется "Смола", добавил он.

  • Издание "Кедр" запустилось в мае 2022 года. Его сооснователи — журналисты Иван Жилин и Юлия Счастливцева. За время работы редакция рассказывала о последствиях войны для природы, климатическом кризисе, лесных пожарах и других экологических проблемах в России.
  • 10 ноября 2023 года министерство юстиции России объявило "Кедр" "иностранным агентом".
  • Законодательство об иноагентах в России появилось в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации агентами, если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека.
  • Впоследствии появилась возможность признавать иноагентами СМИ и физических лиц, в том числе тех, кто не получает зарубежного финансирования, но "находится под иностранным влиянием". Что именно следует считать иностранным влиянием, российское законодательство не уточняет.

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