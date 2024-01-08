Российское независимое издание "Кедр" объявило о закрытии

Независимое издание "Кедр", освещавшее экологические проблемы в России и за рубежом, объявило о своём закрытии. Об этом Сибирь.Реалии сообщил сооснователь и главный редактор проекта, журналист Иван Жилин.

По его словам, "Кедр" оказался закрыт с начала 2024 года, потому что собеседникам, которые публично общались с изданием, стали поступать угрозы "иностранным агентством", в том числе от ранее известной доносчицы Анны Коробковой. "Мы не можем подставлять спикеров", - сказал Иван Жилин.

Часть команды "Кедра" уже запустила новое издание, посвященное экологической тематике. Оно называется "Смола", добавил он.