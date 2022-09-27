Министерство иностранных дел Японии вызвало посла России Михаила Галузина. Ему был выражен резкий протест в связи с задержанием консула во Владивостоке. ФСБ в воскресенье обвинила японского дипломата Мотоки Тацунори в шпионаже.

В заявлении главы японского МИД говорится, что от России потребовали официальных извинений за задержание консула. Японский министр заявил, что дипломат не совершал никаких противоправных действий. Об этом сообщает агентство "Киодо Цусин".

ФСБ отчиталась о задержании Тацунори в понедельник. Утверждается, что он за деньги получил секретную информацию о сотрудничестве России с Азиатско-Тихоокеанскими странами и влиянии санкций на российскую экономику. Пресс-служба ФСБ распространила видео, на которых дипломат получает документы в кафе, а после задержания признаётся на камеру в незаконных действиях.

Тацунори был объявлен персона нон грата, он должен покинуть страну. Вероятнее всего, Япония вышлет дипломата аналогичного ранга в ответ.