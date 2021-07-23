Российского журналиста Илью Азара не пустили в Грузию

Журналиста "Новой газеты" и московского муниципального депутата Илью Азара не пустили в Грузию без объяснения причин. Об этом он написал в соцсетях.

По словам журналиста, его насильно посадили в самолёт, на котором он прилетел.

РИА Новости пишет, что Азар летел в командировку.

В 2013 году персона нон-грата Азара признали власти Азербайджана. Журналист напомнил, что это произошло после репортажа из самопровозглашённого Нагорного Карабаха.

Осенью 2020 года журналист лишили аккредитации в Армении после публикации материала "Война у южных ворот". Армянские власти заявили, что Азар въехал в Карабах без разрешения.

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