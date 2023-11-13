Российскую балерину Илзе Лиепу могут лишить гражданства Литвы

Власти Литвы могут лишить гражданства российскую балерину и актрису Илзе Лиепу. Литовское МВД обязало Департамент миграции начать соответствующую процедуру, пишет Baltic News Service.

В заявлении министерства говорится, что в публичных заявлениях балерины есть признаки "дискредитации государства".

Департамент миграции уже обратился в "компетентные органы" с просьбой дать оценку высказываниям Лиепы о войне в Украине и президенте России Владимире Путине, сообщает Север.Реалии.

Поводом для проверки стало интервью Лиепы, в котором она поддержала действия российских войск в Украине. Кроме того, балерина призналась, что ей "стыдно за Прибалтику" из-за сноса советских памятников в странах Балтии. "Мы понимаем, к сожалению, народ становится заложником небольшой группы людей. Нам чрезвычайно повезло, потому что у нас есть такой лидер, как Владимир Владимирович Путин, который служит своей Родине, верен своему долгу", - говорила артистка.

Илзе Лиепа - дочь латвийского балетмейстера, народного артиста СССР Мариса Лиепы. Она родилась в Москве и живёт в России. Литовское гражданство она получила в виде исключения за то, что более десяти лет танцевала с литовским артистом балета Петром Скирмантасом.

По данным литовского МВД, в порядке исключения гражданство получили 800 граждан России. Министерство обещает проверить информацию о них.

В середине сентября президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о лишении гражданства фигуристки Маргариты Дробязко. Она пять раз выступала от страны на Олимпийских играх. Поводом стало её участие в ледовых шоу супруги пресс-секретаря Кремля Дмитрий Пескова Татьяны Навки в России.