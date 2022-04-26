Россию лишили права на проведение чемпионата мира по хоккею 

Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение о переносе чемпионата мира 2023 года, который должен был пройти в России, в Санкт-Петербурге, в другую страну. В федерации пояснили, что решение было принято из соображений безопасности хоккеистов, официальных лиц, СМИ и болельщиков. О новом месте проведения турнира объявят позже.

Ранее ИИХФ отстранила Россию и Беларусь от участия в международных хоккейных турнирах "до особого уведомления". Кроме того, у России отобрали право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года, который должен был состояться в Новосибирске и Омске.

С начала вооружённого вторжения войск РФ на территорию Украины, большинство спортивных международных федераций исключили российских спортсменов из своих соревнований. В частности, сборная России по футболу была лишена права участвовать в чемпионате мира, а российские футбольные клубы были исключены из крупнейших европейских турниров - Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

Во вторник Владимир Путин, комментируя санкции в отношении российского спорта, заявил, что "отстранение спортсменов не только нарушило основополагающие принципы спорта - открыто и цинично были попраны базовые права человека". По мнению президента РФ, "наших атлетов подвергли дискриминации по сугубо политическим причинам – исходя из их гражданства и национальности, что никак не совместимо с принципами олимпизма и паралимпизма".