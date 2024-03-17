Россию ночью атаковали беспилотники, погибли два человека

В ночь на воскресенье разные области России атаковали беспилотники. Министерство обороны заявило о сбитии 35 летательных аппаратов над Московской, Белгородской, Калужской, Орловской, Ростовской, Ярославской и Курской областями. Больше всего дронов - 17 - по заявлению ведомства было сбито над Краснодарским краем.
После падения дрона на нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани возник пожар. Там погиб один человек, предварительная причина смерти - сердечный приступ.
Белгород и область подверглись обстрелам. От попадания снаряда в Белгороде загорелся частный жилой дом, погибла 16-летняя девушка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Её отец с травмами и ожогами доставлен в больницу.
Российские войска ночью обстреливали Харьковскую, Донецкую и Черниговскую области Украины управляемыми зенитными ракетами. Кроме того, воздушные силы Украины сообщили о сбитии 14 дронов типа "Шахед" над Одесской областью. Там повреждены два агропредприятия.
- Россия обстреливает Украину ежедневно. Минобороны России заявляет, что наносит удары только по военным целям.
- Атаки беспилотников на российскую территорию в последнее время тоже стали почти ежедневными. Российская сторона обвиняет в них ВСУ. Украинское командование, как правило, атаки не комментирует.
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