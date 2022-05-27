Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Россию отстранили от чемпионата мира по хоккею-2023

Международной федерации хоккея отстранила российскую и белорусскую сборные от участия в запланированном на 2023 году чемпионате мира по хоккею. Об этом говорится на сайте федерации.

Для сборной России этот чемпионат станет вторым, в котором она не будет участвовать: команда уже была отстранена от турниров на 2022 год. Решение о дисквалификации принято после вторжения страны в Украину.

Россия традиционно считается одним из фаворитов турнира, за последние 10 лет, когда команда участвовала в нём, она выигрывала его два раза, один раз занимала второе и три раза третье место. До начала войны предполагалось, что чемпионат 2023 года пройдёт в Санкт-Петербурге. Его перенесли в Финляндию и Латвию.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG