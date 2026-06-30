Росстат обещает продолжить публикацию данных по бензину

Росстат перестанет публиковать бюллетень о потребительских ценах на бензин и дизельное топливо. Соответствующее изменение в Федеральный план статистических работ внесло правительство на прошлой неделе. На это обратил внимание профильный телеграм-канал "Луцет".

Согласно распоряжению, из плана исключили "Позицию 1.5.13". Как пишет The Bell, речь идет об "Информации о потребительских ценах на нефтепродукты" – в эту категорию входят цены на топливо с разбивкой по маркам, по регионам и по 1800 АЗС в 280 городах.

Издание отмечает, что данные о динамике потребительских цен на топливо публикуются каждую среду – сейчас на сайте Росстата стоит анонс очередной публикации.

The Bell направило в службу государственной статистики запрос. Из ответа ведомства следует, что все данные о стоимости топлива будут и далее публиковаться в полном объеме в соответствующих разделах сайта Росстата и в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС), но не во всех форматах, в которых публиковались прежде, пишет издание.