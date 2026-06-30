Росстат перестанет публиковать данные о росте цен на бензин

Росстат перестанет публиковать бюллетень о потребительских ценах на бензин и дизельное топливо. Соответствующее изменение в Федеральный план статистических работ внесло правительство на прошлой неделе. На это обратил внимание профильный телеграм-канал "Луцет".
Согласно распоряжению, из плана исключили "Позицию 1.5.13". Как пишет The Bell, речь идет об "Информации о потребительских ценах на нефтепродукты" – в эту категорию входят цены на топливо с разбивкой по маркам, по регионам и по 1800 АЗС в 280 городах.
Издание отмечает, что данные о динамике потребительских цен на топливо публикуются каждую среду – сейчас на сайте Росстата стоит анонс очередной публикации.
В ведомстве эту информацию пока не комментировали.
- Согласно последним данным Росстата, с 16 по 22 июня бензин подорожал на 3%, а дизельное топливо – на 2,7%.
- В июне во многих российских регионах и на оккупированных Россией территориях Украины началась нехватка бензина их-за атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы. По последним данным, уже в 80 субъектах ввели полные или частичные ограничения на отпуск топлива.