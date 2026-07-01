Росстат: за неделю цены на топливо в РФ выросли еще сильнее

Согласно официальным данным Росстата, появившимся 1 июля, за неделю с 23 по 29 июня 2026 года, рекордный рост цен на автомобильный бензин зафиксирован в аннексированном Севастополе – сразу на 30 процентов. Город стал абсолютным лидером по темпам удорожания топлива в стране на фоне масштабного общероссийского дефицита горючего. Ранее (в середине июня) стоимость базовых марок здесь уже превышала 90 рублей за литр, а премиального АИ-98 – 107 рублей. На коммерческих заправках цены доходят до 185–199 рублей за литр.

В среднем по России бензин за неделю подорожал на 1,6 процента, а дизельное топливо – на 2,23 процента. Рост цен зафиксирован в 82 регионах РФ. Небольшое снижение цен Росстат отметил только в Москве (-0,7 процента) и Московской области (-1,6 процента).

Ключевую роль в дестабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов в России сыграли систематические удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Массированная кампания дальнобойных дронов в мае-июне 2026 года привела к падению производства бензина в стране на 25 процентов (до 85 тысяч тонн в сутки при летней потребности в 110 тысяч тонн). По состоянию на конец июня ограничения на продажу топлива введены более чем в 40 регионах России

Другие причины критического положения в Севастополе и Крыму

По утверждению назначенного Россией губернатора Севастополя Михаила Развожаева, ключевым фактором подорожания топлива стала сложнейшая логистика. Доставка идет по суше в обход Крымского моста (через Мариуполь и Мелитополь), что кратно увеличило транспортные расходы трейдеров.

Кроме того, на местном рынке нет крупных федеральных АЗС, розницу контролируют две частные сети ("ТЭС" и "АТАН"), которые теперь перекладывают все оптовые и логистические издержки на потребителей.

С 26 июня 2026 года в Крыму и Севастополе введен региональный режим ЧС. На полуострове закрылось около половины автозаправок. На работающих станциях действуют жесткие лимиты на отпуск топлива в одни руки, а свободная продажа периодически приостанавливается. По оценкам местных властей, ограничения и высокие цены сохранятся как минимум до конца июля.