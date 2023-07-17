Росстат зафиксировал рекордное с 1999 года падение уровня рождаемости в России.

По данным ведомства, с января по июнь в стране появились на свет 511,7 тысячи детей. В сравнении с тем же периодом прошлого года число родившихся снизилось на 11,5 тысячи, или на 1,2%. При этом прошлогодние показатели оказались худшими более чем за двадцать последних лет.

Также, согласно данным Росстата, относительный уровень рождаемости с января по июнь текущего года, 8,5 детей на 1000 человек населения, стал одним из худших в современной истории России. Ниже этот показатель был только в 1999 году – 8,3 ребёнка на 1000 человек населения.

Издание The Moscow Times отмечает, что падение уровня рождаемости в России происходит "несмотря на апелляции властей к семейным ценностям" и национальный проект "Демография", в который вложено 4 триллиона рублей.

В мае пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что с точки зрения демографии страна находится "в очень тяжелом положении".