Росстат засекретил демографические данные по России

Федеральная служба государственной статистики окончательно перестала публиковать данные о демографической ситуации в России.

В вышедшем на этой неделе Обзоре Социально-экономического положения РФ за май раздел "Демография" отсутствует. Нет этих данных и в соответствующем разделе на сайте Росстата, где последнее обновление было в марте. Речь идет о данных о естественном приросте или убыли населения, количестве рождений и смертей, браков и разводов, миграции и общей численности населения.

В мае стало известно, что работающие в России демографы могут получить скрытые властями данные статистики только для служебного пользования — под личную роспись. Об этом рассказал демограф Алексей Ракша, который ранее обратил внимание, что Росстат прекратил публиковать статистику по миграции и общей численности населения, а также статистику рождений и смертей по регионам. Вскоре после этого Ракша был включен Минюстом в реестр "иностранных агентов".