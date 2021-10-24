Центр по противодействию экстремизму по Ростовской области объявил в розыск местного журналиста Сергея Резника, специализирующегося на антикоррупционных расследованиях. В базе МВД указано, что он разыскивается по статье уголовного кодекса, однако не уточняется по какой.

Сам журналист, который, по данным агентства "Интерфакс", находится за пределами России, предположил, что розыск связан с уголовным делом об "оправдании нацизма" из-за поста в телеграм-канале.

В 2013 году суд в Ростове-на-Дону приговорил Резника к полутора годам лишения свободы, признав его виновным в коммерческом подкупе и публичном оскорблении представителя власти. Позже журналиста приговорили к ещё полутора годам по делу о заведомо ложном доносе. Резник вышел на свободу в октябре 2016 года и продолжил заниматься расследованиями.

По словам журналиста, всего на него было заведено семь уголовных дел, все потерпевшие по ним - это прокуроры, судьи и полицейские. Также он утверждает, что за последний год в отношении него и ещё троих его коллег были написаны 15 заявлений в полицию и прокуратуру, и что все они поступили из Краснодарского края.