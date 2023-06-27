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Росздравнадзор заявил, что в Россию возобновят поставки препарата "Золофт"

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Американская компания Viatris, которая производит антидепрессант "Золофт", уведомила власти России о возобновлении поставок препарата в страну. Об это сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Росздравнадзор.

Осенью 2022 года препарат пропал из российских аптек – тогда это объяснили сбоем на предприятии компании. Как отмечает издание Vademecum, проблемы с доступностью препарата начались еще в 2020 году – тогда из-за пандемии COVID-19 появился ажиотажный спрос на "Золофт". Дефицит препарата наблюдался в России и в 2021 году.

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