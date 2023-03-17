Ройзман после ареста просит "ВКонтакте" удалить все паблики с его именем

Арестованный на 14 суток оппозиционный политик Евгений Ройзман написал заявление на имя генерального директора управляющей компании соцсети "ВКонтакте" с просьбой заблокировать все аккаунты в этой сети, открытые на его имя.

В заявлении, которое публикует екатеринбургский телеграм-канал "Не для протокола", бывший мэр Екатеринбурга ссылается на своё право на защиту персональных данных и неприкосновенность частной жизни.

Суд в Екатеринбурге накануне отправил Ройзмана под административный арест на 14 суток, признав его виновным в демонстрации экстремистской символики. В паблике ВКонтакте под названием "Евгений Ройзман" был опубликован репост видео, в котором присутствует символика запрещённого в России Фонда борьбы с коррупцией. Ройзман заявил, что не имеет аккаунтов "ВКонтакте" и никогда не пользовался этой соцсетью, однако суд посчитал, что публикацию осуществил именно он. При этом паблик не был верифицированным - то есть от имени Ройзмана его мог открыть кто угодно. Сейчас "ВКонтакте" имеются несколько сообществ, использующих имя "Евгений Ройзман", и не менее пяти личных аккаунтов, использующих эти имя и фамилию в сочетании с фотографией политика.

Бывший главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов призвали администраторов и участников групп, ведущихся от имени Ройзмана, удалить эти группы.



"Вы использовали в сети имя Евгения Ройзмана, размещали посты и комментарии как бы от его имени, или, как минимум, так это воспринимали многие пользователи. Явление известное. В соцсетях существуют многочисленные сообщества, которые эксплуатируют имена звезд культуры, спорта , политики, живых или мертвых, как аватары, как двойников, увеличивая аудиторию и собирая рекламу. Понимаем, такова цена известности и , безусловно, общественного признания. Но Ройзмана сейчас под этим предлогом посадили" - пишут журналисты, ссылаясь на мнение близких политика, его адвокатов и друзей.

В окружении Ройзмана опасаются, что административное дело может быть использовано для изменения меры пресечения по уголовному делу о так называемой дискредитации армии, по которому проходит политик. Ройзману запрещено делать публикации в Интернете. Оппозиционер соблюдает ограничения - в частности, не пишет в своём популярном твиттер-аккаунте. Однако под предлогом того, что он якобы пользуется "ВКонтакте", меру пресечения теоретически могут ужесточить.

Ройзмана обвинили в повторной дискредитации армии из-за его антивоенных высказываний, ранее он был признан виновным по административному делу о дискредитации. Речь идёт о менее тяжёлой статье, чем статья о так называемых фейках, однако и по ней Ройзману может грозить до трёх лет лишения свободы.