Рожать после уроков. Когда в школах России появится "семьеведение"

2024 год в России объявлен Годом семьи: в связи с этим активизировалось внедрение в школьную программу предмета с немного неуклюжим названием семьеведение. В этом году он все же не станет обязательным, подтвердили Радио Свобода в комитете Государственной думы России по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

Изучать семьи

Как и во многих странах мира, с 1982 года в советских школах существовал предмет "этика и психология семейной жизни". Затем он был отменен, и вновь о необходимости предмета, который рассказывал бы детям о жизни в браке, в России начали говорить в конце 2000-х годов.

Семьеведение как дополнительный предмет постепенно внедрили в десятках регионов России. Во многих регионах (но не во всех) семьеведение вводилось с деятельным участием духовенства.

С 2021 года семьеведение является разделом предмета обществознание. По словам собеседника Радио Свобода в российской системе школьного образования, с началом полномасштабной войны с Украиной в школьную программу было внесено множество изменений, который теперь пытаются реализовать на практике. Один из возможных вариантов – существенное сокращение преподавания обществознания с сентября 2024 года.

Так как 2024 год в России объявлен Годом семьи, темой преподавания семьеведения занялся комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. В ноябре 2023 года председатель комитета, депутат от КПРФ Нина Останина рассказала о его введении в качестве обязательного уже с сентября 2024 года.

Однако в нынешнем феврале депутаты перестали настаивать, чтобы этот предмет стал обязательным уже в этом году. По их мнению, преподавать семьеведение должны в духе времени: отрицательным примером считаются "90-е годы, когда в школы приходили с контрацептивами и презервативами". Сейчас, ради повышения рождаемости, предполагается убеждать девушек сохранять ребенка, как бы рано они ни забеременели.

Не готовы учить

Профсоюз "Учитель" инициировал в своей группе во "ВКонтакте" опрос педагогов о необходимости семьеведения в школьной программе. На момент написания материала в опросе приняло участие более 300 человек, за введение нового предмета высказались лишь 6 процентов проголосовавших.

"Оставьте школу и колледжи в покое. Дайте возможность учить... просто учить"; "Мало разговоров о важном? Почему мы еще и этому должны учить детей вместо их родителей?"; "А давайте просто введем земледелие, домоводство, растениеводство и т.д.? Зачем же детей грамоте обучать, пусть учатся только компонентам Домостроя. Холопов будем воспитывать для господ... А науки более благородные только в частных элитных школах будут преподавать. Как же надоели эти эксперименты над школьной программой!"; "Отменяют обществознание, где изучаются реальные науки (правоведение, экономика, социология и т.д.) зато вводят семьеведение". Такие комментарии под опросом о возможном новом школьном предмете.

– Семьеведение пока не внедряется в программу, но технически при желании это можно будет сделать сколь угодно быстро. Как мы видим по примеру "Разговоров о важном", принудить школьников к посещению и участию в деятельности, которая не является частью программы, довольно легко. Так и семьеведение можно даже не включать в учебники, а внедрить на уровне рекомендаций и методических пособий. Но неформально принудить школы преподавать в обязательном порядке, – считает руководитель "Альянса учителей" Даниил Кен.

Директор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина считает, что школьная система сейчас не готова к введению нового предмета.

– Программы перегружены. Есть достаточно серьезное экспертное сопротивление введению семьеведения. Очень большое внимание сосредоточено на том, чтобы обеспечить внедрение того, что уже принято: [школьную программу меняли] по истории, обществоведению, возвращается черчение, уроки технологии вновь переименованы в уроки труда. Мы фиксируем перегрузку педагогов в школе: очень многие работают больше, чем на одну ставку. С учетом кадрового голода в школах, этот вопрос остается в зоне обсуждения, а не немедленного введения, – отмечает она.

Её коллега, руководитель Центра социально-экономического развития школы института образования ВШЭ Сергей Косарецкий считает, что на введение семьеведения нет массового общественного запроса.

– Будут стремиться продвигать, побуждать школы и учителей освещать эту тему в курсах обществознания, литературы, в рамках внеурочной деятельности и программы воспитания. В систему отчётности о работе школы в целом, особенно по воспитанию эту тему будут заводить все прочнее: это будет стимулировать проведение часто формальных мероприятий, типа конкурсов, флешмобов, лекций. Озабоченность государства и ряда общественных групп этой темой пока не разделяется значительной частью учителей и родителей. Но, как обычно, формально школа и учителя будут демонстрировать отклик на то, что спускают им сверху: такими, например, раньше были "уроки толерантности", теперь "уроки семьеведения", – говорит эксперт.

Председатель комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина подтвердила Радио Свобода, что сейчас речь не идет об обязательном преподавании семьеведения уже в 2024 году.

– Это дополнительный предмет по желанию учащихся. Не будет отмашки [обязательно его вводить] с 1 сентября 2024 года. Те школы, где к этому готовы – да, где не готовы – нет. Мы бы хотели, чтобы Министерство просвещения подготовило в школах специальный курс: этот предмет будет иметь обратный эффект, если его будет преподавать непрофессионал, – считает депутат.