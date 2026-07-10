РСЕ/РС установило имя российского врача, издевавшегося над пленными

Радио Свободная Европа/Радио Свобода установило личность российского тюремного врача, которого десятки бывших украинских военнопленных обвиняют в применении к ним систематического физического и психологического насилия, нередко с сексуализированным подтекстом. Расследование стало результатом совместного расследования проекта Украинской службы Радио Свобода "Схемы" и проекта OCCRP.

"Схемы" пообщались примерно с 50 украинцами, в основном военнослужащими, которые вернулись на родину после обмена пленными с Россией. В плену они содержались в исправительной колонии № 7 в Пакино Владимирской области. Они рассказали о многочисленных случаях избиений, издевательств, отсутствии медицинской помощи. Многие из них упоминали тюремного врача, который отказывал в лечении, а также подвергал пленных принудительному раздеванию, угрозам изнасилования и другим формам сексуализированного насилия - в частности, заставляя их принимать унизительные позы или имитировать половой акт друг с другом.

Заключённые, как отмечают "Схемы", дали врачу разные прозвища, самым распространённым из которых было "Коновал". Никто из бывших пленников, однако, не знал фамилию врача. "Схемы", используя информацию от бывших пленных, сотрудников правоохранительных органов, посты в соцсетях, официальные документы и другие источники, установили, что его зовут Вячеслав Черданцев.

Черданцев, как отмечается в публикации, не ответил на многочисленные телефонные звонки и сообщения с просьбой о комментарии. Федеральная служба исполнения наказаний и администрация колонии в Пакино также не ответили на запросы.

10 июля, на следующий день после публикации материала "Схем", украинские власти официально сообщили Черданцеву (заочно), что он подозревается в "жестоком обращении в форме пыток и совершении иных нарушений законов и обычаев войны". По уголовному делу проходят ещё два сотрудника колонии и один российский заключённый, участвовавшие в пытках, их имена не называются.