Минюст США обнародовал данные о регистрации RT в качестве иноагента

Министерство юстиции США объявило в понедельник, что инкорпорированная в Вашингтоне компания T&R Productions, производящая телепрограммы для российской телекомпании RT, зарегистрировалась в качестве агента российского государственного учреждения ANO TV-Novosti. Специализированные подразделения Министерства юстиции изучают регистрационные документы на предмет их полноты и точности.

В заявлении помощника генерального прокурора США Дэйны Буэнте подчеркивается, что американские граждане «имеют право знать кто ведет деятельность в Соединенных Штатах с целью оказать влияние на правительство страны или общественность от имени иностранных руководителей». Буэнте отметил, что американские власти требуют выполнения законов иностранными компаниями, действующими в пользу иностранных государств, вне зависимости от их национальной принадлежности. Согласно министерству юстиции США, закон об иностранных агентах не ограничивает свободу слова, возможность распространять информацию или лоббировать интересы иностранных государств. Среди иностранных средств информации, внесенных в реестр иносагентов в США, - финансируемая правительством Южной Кореи телекомпания KBS, китайская правительственная газета China Daily, финансируемые японским правительством Японское радио и телекомпания NHK.

Судя по документам, представленным T&R Productions, ее владельцем является Михаил Солодовников, получающий вознаграждение в размере 670 тысяч долларов в год. Его компания потратила с начала нынешнего года около 7 миллионов долларов на производство телевизионных программ.

В заявлении о регистрации Солодовников указывает на несогласие с решением о внесении его компании в реестр иностранных агентов. Он подчеркивает, что его компания обладает полным редакционным контролем за производимой продукцией, ее целью не является преследование интересов иностранного государства.

В понедельник американский Комитет защиты журналистов выступил с критикой этого решения министерства юстиции США и осудил то, что он назвал «угрозами Кремля ограничить работу в России международных медиа-организаций».