Рубио и Лавров встретятся в Маниле и обсудят войну России с Украиной

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что 23 июля встретится в Маниле с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Рубио в комментарии корреспонденту Радио Свобода Алексу Рауфоглу сообщил, что одной из главных тем переговоров станет война России против Украины.

На вопрос, намерен ли Вашингтон оказывать давление на Москву, Рубио ответил, что не уверен, что слово "давление" в данном случае является правильным, но подтвердил, что стороны обсудят войну.

Лавров ранее сообщил, что встреча запланирована на первую половину дня. По его словам, он намерен уточнить позицию Вашингтона по урегулированию войны и обсудить недавние заявления президента США Дональда Трампа о возможности её скорого завершения.

В конце июня Рубио заявил, что на встрече Трампа и Владимира Путина в Анкоридже в августе 2025 года никаких соглашений об окончании войны достигнуто не было. "На Аляске не было заключено соглашение – на Аляске было выдвинуто предложение", – сказал госсекретарь. Он не раскрыл его деталей, но напомнил о публичных требованиях Москвы, в том числе о полном контроле над Донбассом.

Путин позднее также признал, что формальных договорённостей в Анкоридже не было, заявив при этом, что стороны обсуждали "определённые возможности завершения кризиса на Украине" и возможные компромиссы.

Лавров и Рубио уже встречались на полях мероприятий АСЕАН в Куала-Лумпуре в 2025 году. Тогда они обсуждали войну России против Украины, а также ситуацию вокруг Ирана и Сирии.