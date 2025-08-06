Рубио: ключевым элементом окончания войны будет территориальный вопрос

Ключевыми элементами завершения войны между Россией и Украиной станут территориальные вопросы.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, которого цитирует Reuters.

Рубио отметил, что впервые с 20 января (день инаугурации президента Трампа) появилась конкретика в том, чего Россия может потребовать для завершения войны. По его словам, момент, когда Трамп должен принимать окончательное решение по новым санкциям против России, еще не наступил.

Рубио также сообщил, что в ближайшие дни может состояться телефонный разговор между Трампом и Путиным, однако на данный момент такой звонок не запланирован.

Отвечая на вопрос о возможном введении вторичных санкций против России в пятницу, госсекретарь сказал, что президент примет решение в течение ближайших 24–36 часов. Что касается возможности проведения встречи Трампа и Путина на следующей неделе, Рубио подчеркнул, что это зависит от того, насколько успешно продвинутся переговоры между сторонами в ближайшее время.

В Вашингтон считают, что на определенном этапе на переговорах по Украине должно быть объявлено о введении режима прекращения огня, добавил Рубио.



