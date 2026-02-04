Рубио: список разногласий по Украине сократился, но вопросы остались

Список нерешённых вопросов в рамках урегулирования конфликта между Россией и Украиной существенно сократился, но "самые сложные" из них по-прежнему остаются неразрешёнными. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Мы считаем, что добились реального прогресса. Если посмотреть на список открытых вопросов, существовавший в это же время в прошлом году, и на список открытых вопросов сейчас в рамках регионального мирного соглашения между Украиной и Россией, то он существенно сократился", — сказал Рубио.

По его словам, в этом и заключается хорошая новость. Плохая же, как отметил госсекретарь, состоит в том, что "остались самые сложные вопросы", а война продолжается.

Марко Рубио подчеркнул, что США намерены и дальше сохранять приверженность переговорному процессу. По его словам, прорыв в украинском урегулировании может произойти в момент, когда ситуация выглядит безнадёжной.

"Важно понимать: когда речь идёт о прекращении вооружённого конфликта, зачастую всё выглядит совершенно безнадёжно до тех пор, пока не происходит такой прорыв, иногда совершенно неожиданный. Именно так было с Газой", — сказал Рубио.

4 февраля в Абу-Даби прошёл первый день очередного раунда переговоров России, Украины и США по вопросу урегулирования российско-украинской войны. Встреча продолжалась около пяти часов и прошла в закрытом режиме. Источники ТАСС и Axios сообщили, что стороны согласились продолжить переговоры утром 5 февраля.

Российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби возглавляет начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков. Украинскую – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и глава офиса президента Кирилл Буданов.

От американской стороны в переговорах участвуют спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и советник и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Кремль по итогам первого дня переговоров комментариев не давал. МИД Объединённых Арабских Эмиратов выразил надежду на прогресс.

Одной из ключевых тем обсуждения, как ожидалось, стал территориальный вопрос. Владимир Путин ранее заявлял, что Донбасс является "исторической территорией" России, которую она вернёт военным или иным путём. Киев категорически отказывается снимать претензии на эти территории.

Ранее Рубио говорил, что в рамках подготовки мирного плана территориальный вопрос остаётся единственным нерешённым. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявлял, что тема территорий может быть решена только при его личной встрече с Путиным.