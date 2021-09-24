Ручка для Ельцина. Конец СССР глазами испанки

Испанка Монтсеррат Думенак, ставшая свидетельницей путча и распада СССР в 1991 году – в программе "Поверх барьеров"

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Монтсеррат Думенак – около 50, она родилась в городе Сабадель в 23 километрах от Барселоны. Монтсеррат – типичное каталонское имя, говорит Думенак. В 50 километрах от Барселоны находится гора Монсеррат странной формы, будто распиленная. Пила по-каталонски – это "серра", а "монт" – гора. Монтсеррат – распиленная гора. Сабадель славился текстильной промышленностью, и отец Думенак был коммивояжером, с юности ездил по Испании, продавал ткани. Мать занималась детьми – в семье их было шестеро, все девочки. "Большая семья, в финансовом плане всегда были трудности, – вспоминает Думенак. – Мама любила музыку, хотя была без образования. Послевоенное поколение, она родилась в 1937 году, папа – в 1938 году, когда у нас шла гражданская война, не до учебы". Все сестры пели в детском хоре.

Думенак с детства увлекалась танцами, любила смотреть балет – а балет невозможно было себе представить без СССР. Из-за нехватки денег девочку не могли записать в танцевальную или балетную школу, и только подростком Думенак стала ходить на занятия аргентинским танго, потом фламенко (сейчас она занимается индийскими танцами). Она выступает на сцене "почти профессионально", бывала на гастролях в Лондоне: "Я всегда думала: если бы родилась в Советском Союзе, мое призвание открыли бы, может, получилось бы профессионально заниматься танцем. Мне казалось, в Советском Союзе ценили талант в людях, поддерживали, чтобы люди могли только этим заниматься. А на Западе, если нет денег, то надо учиться и работать одновременно, заниматься таким делом на высоком уровне не всем возможно. В Советском Союзе, может, тоже была большая конкуренция, я не говорю, что это идеальная жизнь, я понимаю, что талант – это не просто так, надо очень много работать и заниматься". В университете Думенак училась переводу, потом – славистике: "Решила, что хочу выучить русский, побывать в Советском Союзе. Я пришла на первый урок русского языка – только четыре человека в аудитории. По коридору, слышу, стремительные шаги: "Здравствуйте, меня зовут Лена". Я была потрясена. Лена – дочка испанских "детей войны", которые эмигрировали во время гражданской войны в Испании в Советский Союз. Она родилась там. Это был конец 80-х годов, 1986–87 год, и она вернулась из СССР совсем недавно, практически не знала испанского. С таким энтузиазмом она преподавала! Я стала преданной студенткой, до сих пор общаемся с ней".

Первый раз Думенак оказалась в Советском Союзе в 1989 году: "Жила в общежитии в Институте Пушкина на улице Волгина [в Москве], рядом университет Дружбы народов. У нас такая компания была – латиноамериканцы, Куба, Колумбия, Перу, еще Африка, Китай. Я открыла для себя мир, и у меня это связано с Советским Союзом. Тогда, в конце 80-х, Барселона еще не такая была популярная, здесь не было туристов вообще. Только после 1992 года, после Олимпийских игр, Барселона стала популярной по всему миру. Я тогда работала волонтером-переводчицей, сопровождала команду Советского Союза, который уже год как не существовал. Это было так трогательно, – уже нет флага Советского Союза, нет гимна Советского Союза, все эти спортсмены плачут под олимпийским флагом, и я плакала с ними".

В ту первую поездку в Москву, на летнюю стажировку, Думенак отправилась с другим студентом, с которым подружилась на курсах русского языка: "Я сказала преподавательнице: "Лена, мы хотим с Жорди поехать в Россию, в Москву". Она говорит: "Монтсе, дело в том, что Жорди на коляске. Я не знаю, как вы справитесь, потому что в Москве такие переходы, лестницы везде". Я говорю: "Мы справимся". Мы поехали. Я о нем заботилась, конечно. Он человек с энергией, целеустремленный. "Жорди, мы поедем вместе обязательно!" – Я хотела, чтобы он тоже побывал. Я помню, однажды купила билеты: "Жорди, идем в Большой театр сегодня". Там, не знаю, какой этаж, не было лифта. Обращались: "Пожалуйста, помогите". Люди с удовольствием нам помогали. Жорди давал инструкции. На улице Горького, сейчас на Тверской, я помню, шла с коляской, бордюры, тротуар высокий, я со всей силы подняла коляску, и Жорди упал. Все пешеходы, все вокруг нас: как помочь, что делать?"

"В 80-е годы, мы на такси просто катались, потому что было дешево. Здесь в Барселоне мы не могли каждый день на такси кататься. Не было практически машин, такие просторные улицы, было одно удовольствие: давайте покатаемся по Москве, ночью, утром".

"Я получила стипендию, чтобы учиться в Институте Пушкина семестр, министерство иностранных дел Испании давало такие стипендии. В 1990 году опять летние курсы в Институте Пушкина, потом в 1991-м, там застал меня путч.

Я как раз поехала к друзьям в Минск. Встала утром, на кухне мама Светланы плачет, по телевизору показывают "Лебединое озеро". Мне рассказывают, что, оказывается, переворот, неизвестно, где Горбачев и так далее. Я говорю: "Тогда мне надо обратно в Москву". – "Нет, мы тебя не пустим". Я говорю: "Посольство только там испанское, здесь в Минске ничего нет".

"Так что я прилетела, помню, ночью уже был комендантский час, а мои друзья-кубинцы, я с ними связалась, говорят: "Мы тебя встретим в аэропорту". Сели в машину. Танки, колонны идут. Я – любопытная, еще молодая была очень, мне казалось – это историческое событие, надо быть в первом ряду, записывать, сфотографировать все. Я приехала в МГУ, где за две недели до этого познакомилась с испанцем Рамоном. Я говорю: "Рамон, поедем в центр". – "Ты с ума сошла. Многие уже уехали в свои страны". – "Я никуда не поеду, я остаюсь".

В центре – целая история. В конце концов оказалась я на баррикадах у Белого дома, провела ночь среди его защитников. У одного пункта контроля сказала, что я испанский журналист, потеряла свою команду, у меня аккредитация, но я не знаю, где они. "Испанка? Но пасаран! Хорошо, мы вас пустим".

На следующий день объявили в 6 утра, что путч провалился. Узнали, что Ельцин будет выступать на балконе Белого дома. Мы стали узнавать где, как пройти. Рамон, у него были связи в газете, и они прислали нам удостоверение. Женщина, которая стояла в пресс-центре, говорит: "Да, девушка, я вас видела, пожалуйста, проходите".

"Поднялись на балкон. Я с диктофоном, с моим фотоаппаратом "Ломо", у меня был такой маленький. Стали приходить настоящие журналисты, Би-би-си, с такими камерами и так далее. Потом еще телохранители Ельцина. И тут Ельцин, а мы рядом. Охрана Ельцина лицом ко мне. Ельцин обещал, что страна выйдет из всего этого. Хотел расписаться, не было ручки, я дала свою ручку. Есть фотография даже, что он расписывается этой ручкой".

"Оказывается, нас видела по телевизору в Испании моя семья. Конечно, тогда не было мобильных телефонов, звонки мы делали на почте, заказывали звонок в Испанию, ждали. "Испания, третья кабина, говорите". Они ничего не знали, знали только, что путч идет, что я там. Пока я смогла дозвониться, прошло три-четыре дня. Потом уже в консульстве мне сказали, что я должна поменять билет обратно домой, но я сказала, что никуда не поеду, я остаюсь, тем более что у меня билет в Грузию через неделю. "Ты с ума сошла, не думаешь о своих родителях, как они переживают?"

"После путча была выставка фотографий профессиональных журналистов. Я, конечно, пошла на выставку. Тут, смотрю, в огромном размере фотографии, я себя там вижу на фотографии рядом с Ельциным, с охраной на этом балконе, где Ельцин выступал с речью. Пропуск, который мне дали, там, где "но пасаран" говорили, чтобы я могла выйти и опять ночью вернуться, я сохранила. Это уже после путча, мы голодные, в буфете Белого дома перекусили".

"Потом устроилась в консульство Испании, там работала год. Помню, первый раз я работала с Евгением Светлановым, с оркестром. Так интересно было побывать на репетициях. С хором патриархии Москвы не раз работала. Театральный режиссер Анатолий Васильев с мастер-классами, очень интересно. Потом я училась в театральной школе, и меня пригласили на пробы для русского фильма. Они искали испанскую актрису, знающую русский язык. Я ездила в Мадрид, но им показалось, что я слишком молода. Я должна была играть мать хоккеиста Харламова. Его мама – испанка, из "детей войны", она эмигрировала из Страны басков в Советский Союз, там осталась, вышла замуж за русского, родила сына, который стал известным хоккеистом. Но потом мне предложили роль без текста, там я играю роль испанской тети Харламова".