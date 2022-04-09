Руководители ЕС посетили Бучу, где началась эксгумация тел погибших

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и руководитель внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в пятницу посетили украинский город Буча под Киевом, где за время длившейся около месяца российской оккупации погибли сотни мирных жителей.

Украина обвиняет Россию в целенаправленных массовых расправах над ними, называя это геноцидом.

Фон дер Ляйен и Боррель вместе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем наблюдали за тем, как тела погибших извлекают из братской могилы, которая была вырыта около церкви в Буче.

Эксгумация началась 8 апреля. Её цель установить личности убитых и причину их гибели. Всего в братской могиле, по предварительной оценке, похоронены 67 человек, сообщалось, что накануне были эксгумированы тела 18. У большинства из них огнестрельные ранения, что, по мнению украинских властей, доказывает, что они были убиты российскими военными, а не погибли при обстрелах (тогда ранения были бы осколочными).

Кроме того, десятки тел жителей Бучи не были захоронены, их обнаружили на улицах и в подвалах домов. Общее число жертв пока не установлено, власти города говорят о примерно 320 погибших. Массовые убийства в Буче вызвали резкое осуждение стран Запада, реакцией на них стало быстрое принятие нового пакета санкций. Россия отрицает причастность своих военных к гибели мирных жителей.

Побывавшие на месте трагедии лидеры ЕС резко осудили российскую армию и президента Владимира Путина. "Мы видели жестокое лицо путинской армии, бессердечие, с которым она оккупировала город" - сказала фон дер Ляйен. О геноциде лидеры ЕС не говорят, однако подчёркивают, что военные преступления должны быть расследованы, а виновные понести наказание. На сбор доказательств ЕС пообещал выделить 7 миллионов евро.

Лидеры ЕС, посещающие Украину впервые после начала полномасштабного российского вторжения, также передали президенту Владимиру Зеленскому опросный лист - как часть необходимой процедуры рассмотрения заявки на членство Украины в Евросоюзе. Зеленский заявил, что ответ Киев сможет дать уже через неделю. Представители Евросоюза заверили его, что вопрос предоставления Украине статуса страны-кандидата может быть решён уже в этом году. Они также пообещали дополнительную финансовую поддержку и выделение ещё 500 млн евро на приобретение оружия.

По словам Борреля, представительство ЕС, переехавшее с началом войны в польский Жешув, вскоре вернётся в Киев, от которого недавно отступили российские войска.