Руководители Совета Европы призвали освободить Кара-Мурзу

Руководители Совета Европы в преддверии саммита этой организации в Рейкьявике в понедельник приняли заявление в поддержку российского оппозиционного активиста Владимира Кара-Мурзы, приговорённого в России к 25 годам заключения по обвинению в госизмене.

В заявлении говорится, Совет Европы "мысленно вместе" с Кара-Мурзой. Обвинения, выдвинутые против него в России, названы необоснованными, а судебный процесс - фиктивным.

"Кара-Мурза является давним сторонником демократических ценностей, защищаемых Советом Европы, и лауреатом премии имени Вацлава Гавела в области прав человека. Его смелость в выступлении против нынешнего правительства Российской Федерации и российской агрессии против Украины в стране, где оппозицию заставляют замолчать с помощью лишения жизни, тюремного заключения или изгнания, вызывает у нас уважение" - сказано в заявлении. В нём также содержится призыв к освобождению Кара-Мурзы, а также "всех других мирных гражданских и политических активистов, произвольно лишенных свободы в России". Заявление подписали генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич и другие руководители организации.

Россия была исключена из Совета Европы, объединяющего подавляющее большинство европейских стран, в марте прошлого года после её широкомасштабного вторжения в Украину.

Кара-Мурза в закрытом процессе был приговорён судом в Москве к 25 годам колонии по ряду обвинений, в том числе в госизмене. Обвинения связаны с его политической и общественной деятельностью. Вину он не признаёт, правозащитные организации признали его политзаключённым. Это самый большой срок по обвинению в госизмене в новейшей истории России; недавно в законодательство внесли изменения, позволяющие назначать по обвинению в этом преступлении пожизненное заключение.