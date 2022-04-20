Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Руководитель Европейского совета Шарль Мишель приехал в Киев

Руководитель Европейского совета Шарль Мишель (Архивное фото)

Руководитель Европейского совета – руководящего органа Евросоюза, объединяющего лидеров стран-членов ЕС, – Шарль Мишель прибыл с визитом в Киев. Об этом он написал в социальных сетях, назвав Украину "сердцем свободной и демократической Европы".

Шарль Мишель проведет переговоры с руководством Украины о взаимодействии ЕС и Киева, помощи европейских стран Украине и перспективах вступления этой страны в Евросоюз.

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский передал представителям Евросоюза заполненный опросник – это часть процедуры, ведущей к присвоению стране статуса кандидата в члены ЕС.

Украина подала заявку на вступление в Евросоюз по ускоренной процедуре 28 февраля после начала российского военного вторжения. Выступая позднее перед депутатами Европарламента, президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы ценой тысяч жертв в борьбе против российской агрессии смогли убедить страны ЕС объединиться для поддержки Украины. Страна делает европейский выбор и хочет вступить в ЕС, чтобы стать одной из равноправных европейских наций, отмечал Зеленский.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG