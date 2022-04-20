Руководитель Европейского совета Шарль Мишель приехал в Киев

Руководитель Европейского совета – руководящего органа Евросоюза, объединяющего лидеров стран-членов ЕС, – Шарль Мишель прибыл с визитом в Киев. Об этом он написал в социальных сетях, назвав Украину "сердцем свободной и демократической Европы".

Шарль Мишель проведет переговоры с руководством Украины о взаимодействии ЕС и Киева, помощи европейских стран Украине и перспективах вступления этой страны в Евросоюз.

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский передал представителям Евросоюза заполненный опросник – это часть процедуры, ведущей к присвоению стране статуса кандидата в члены ЕС.

Украина подала заявку на вступление в Евросоюз по ускоренной процедуре 28 февраля после начала российского военного вторжения. Выступая позднее перед депутатами Европарламента, президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы ценой тысяч жертв в борьбе против российской агрессии смогли убедить страны ЕС объединиться для поддержки Украины. Страна делает европейский выбор и хочет вступить в ЕС, чтобы стать одной из равноправных европейских наций, отмечал Зеленский.