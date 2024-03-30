Румыния и Болгария вступают в Шенгенскую зону - с ограничениями

Болгария и Румыния 31 марта официально вступают в Шенгенскую зону, хотя речь пока не идёт о полноценном членстве.

Пограничный контроль на въезде и выезде из этих стран в другие страны Шенгенской зоны воздушным или водным транспортом будет отменён. На сухопутных границах с другими странами ЕС контроль на некоторые время сохранится, решение о его отмене должен будет принять Совет ЕС. По сообщению Еврокомиссии, Совет ЕС примет решение в разумные сроки, в Софии и Бухаресте рассчитывают, что это произойдёт до конца года. Австрия, однако, на данный момент выступает против отмены контроля. Переговоры продолжаются.

Решение о присоединении двух стран к Шенгенской зоне - с упомянутыми ограничениями - в конце прошлого года принял Евросоюз. Болгария и Румыния с 31 марта смогут выдавать шенгенские визы по тем же правилам, что и другие страны ЕС.

Глава Еврокомиссия назвала 31 марта "историческим моментом для Шенгенской зоны – крупнейшей зоны свободного передвижения в мире".

С присоединением Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону, где как правило отсутствует пограничный контроль на внутренних границах, входят 29 стран - это все государства ЕС, кроме Кипра, а также Исландия, Норвегия и Швейцария.